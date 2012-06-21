Археолог-любитель з Великобританії з допомогою металошукача виявив посеред зораного поля печатку Папи Римського, вік якої, імовірно, становить понад 700 років. Знахідку, як пише портал The Catholic Universe, виявили в британському графстві Шропшир.
Печатку Папи Римського археолог-любитель Енді Бассет знайшов на зораному полі за допомогою металошукача. Вік знахідки, на думку експертів, становить понад 700 років.
Знахідку вже оглянули та оцінили експерти Британського музею, які офіційно зареєстрували її.
Релігійний артефакт виявили на ріллі в графстві Шропшир. Як говориться в повідомленні, він став ювілейним 1,5-мільйонним археологічним об'єктом, знайденим на території Британії археологами-аматорами. Згідно з «Законом про скарби» 1996 року археологи-любителі зобов'язані повідомляти про всі свої знахідки місцеву владу.
Свинцева печатка дійшла до наших днів у чудовому стані. Унікальний артефакт, дуже схожий на давню монету, але якщо придивитися до знахідки уважніше, то можна виявити символи, що вказують на Папу Римського Інокентія IV. Папою Інокентій IV став у 1243 році.
Спеціаліст Британського музею Пітер Рівілл впевнений, що печатка Інокентія IV збереглася в Шропширі тому, що глава Католицької церкви намагався заручитися підтримкою Генріха III, щоб повалити Манфреда Сицилійського.
Є й інша версія. Папа Римський міг відправити лист зі своєю печаткою якійсь впливовій людині, яка, наприклад, пожертвувала церкві велику суму грошей, щоб очиститися від гріхів. Подібне практикувалося в Середньовіччі.
Раніше Британський музей і журнал BBC History Magazine опублікували топ-10 найбільш важливих відкриттів, зроблених археологами-аматорами за останні 23 роки. Серед них: золотий кубок Рінглера, 2581 монета зі скарбу Чу Веллі, а також Стаффордширський скарб – найбільший скарб предметів з англосаксонського золота.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»