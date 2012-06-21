Ісая за 700 років до народження Ісуса Христа пророкував про пришестя Месії, Сина Божого

В Єрусалимі, недалеко від Храмової гори, було знайдено перший речовий доказ існування пророка Ісаї. Команда археологів на чолі з Ейлат Мазар в ході розкопок стародавньої сміттєвої купи виявила маленький шматочок глини з відбитком печатки, довжиною всього близько сантиметра, на якому чітко видно напис "Ісая пророк". Про це повідомляє The Times of Israel.

На невеличкому шматочку глини довжиною всього 0,4 дюйма зберігся напис. На ньому написано «Ісая пророк».

Археолог Ейлат Мазар вважає, що якби печатка не була пошкоджена і там збереглася літера «алеф», то можна було б з упевненістю стверджувати, що вона належала саме пророку. Без цієї літери напис може бути особистим ім'ям. «Ієшаяху» (Yesha'yah [u] Nvy [?]), втім, прочитується цілком чітко.

Доктор Мазар, яка керувала розкопками, заявила:

"Тепер у нас вперше є зразок його "підпису". Це не тільки доказ існування Ісаї (власне, вчені всерйоз не заперечували факт його існування), а й, можливо, показник його ролі в єрусалимському суспільстві в VIII столітті до Р.Х.".

Вчені зазначили, що відбиток його печатки був знайдений поряд з відбитком печатки царя Єзекії. Це побічно підтверджує, що Ісая був придворним пророком, про що і йдеться в Біблії.

Однак Ейлат Мазар підкреслила, що з відбитком не все однозначно, оскільки кілька букв, мабуть, відвалилися.

Крім цього, на більшості подібних печаток ім'я їх власника наведено з відсиланням до його батька: "Такий-то, син такого-то".

Але напис на печатці Ісаї не дотримується цієї традиції: на ній зазначена його "професія" - пророк.

У кількох метрах від того місця, де знайшли відбиток печатки, у 2015 році археологи виявили печатку з написом «цар Юдеї Єзекія». За словами Мазар, не дивно знайти поруч печатку пророка Ісаії і царя Єзекії.

Якщо врахувати значення Ісаї в історії релігії, ця знахідка дуже важлива як для юдеїв, так і для християн.

Книга Ісаї, є однією з 18 книг пророків Біблії. Пророк жив в VIII столітті до н. е. Ісая почав проповідувати у час правління юдейського царя Осії, жив при декількох царях - Озиї, Йотамі, Ахазі та Єзекії.

За життя Ісайя мав великий авторитет. Він не тільки проживав у Єрусалимі і був наближеним до юдейських царів, а й шанувався наступними поколіннями, які, додавали в його книгу щось від себе. Більшість вчених вважають, що Книгу Ісаї можна розділити на дві, а то й на три частини, кожна з яких приписується окремому автору.

У своїй книзі пророцтв Ісая за 700 років до народження Ісуса Христа пророкував про пришестя Месії, Сина Божого.