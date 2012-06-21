У Греції під час проведення пошукових робіт на острові Лемнос міжвідомча команда вчених виявила гігантський скам'янілий стовбур дерева, вік якого понад 20 мільйонів років.
Короткий звіт про відкриття з'явився на сайті Музею природної історії проекту «Скам'янілий ліс на Лесбосі». Раніше вчені саме на острові Лесбос в Греції знайшли численні залишки скам'янілого лісу. Однак нова знахідка була зроблена на сусідньому острові Лемнос.
Розкопки були проведені в селі Варос. Експерти з музею виступили в якості наукових консультантів. Наразі завершено тільки перший етап розкопок. Однак навіть він дозволив розкопати відрізок скам'янілого стовбура довжиною понад 8 метрів.
Повідомляється, що стовбур все ще зберігає деревні характеристики, а кінці його гілок і зовсім знаходяться у відмінному стані. Це було гігантське хвойне дерево, яке росло в лісі близько 20 мільйонів років тому. Вчені вважають, що це був предок сучасної секвої.
Дослідники відзначають, що зовнішні морфологічні ознаки стовбура збереглися у відмінному стані, наприклад, кора. Збереглися і стовбурні кільця. Найближчим часом планується вивчити внутрішню структуру скам'янілого дерева за допомогою електронного мікроскопа. Це допоможе визначити рід і тип рослини.
Скам'янілий ліс на островах Лесбос і Лемнос добре зберігся з природних причин. Вважається, що близько 20 мільйонів років тому в цьому регіоні відбувалася активна вулканічна діяльність. Виверження допомогли «законсервувати» прадавній ліс, приховавши їх під вулканічними опадами.
До речі, більшість скам'янілих дерев знаходяться на морському дні між двома островами. Тому ця знахідка стала великою удачею для вчених. На другому етапі вони планують повністю розкопати гігантське дерево.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»