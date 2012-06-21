Вчені з Колумбійського університету у Нью-Йорку заявили про створення нового типу ультрафіолетової лампи, чиє випромінювання є нешкідливим для людини, але смертельно небезпечним для частинок вірусу грипу.

Про це повідомляє Інформатор.

«Далекий ультрафіолет поширюється на невеликі відстані всередині тіла людини і не може проникнути через шар відмерлих клітин, що покривають шкіру людини, або через шар рідини на поверхні очей. І віруси, і бактерії набагато менші за розмірами, завдяки чому подібний ультрафіолет може досягти їхніх ДНК і знищити її», – розповідає науковець Девід Бреннер.

Щорічно епідемії грипу забирають життя багатьох тисяч хворих. Боротьба з грипом ускладнюється тим, що є три різновиди цього вірусу – А, В і С, в силу чого досить складно передбачити, який вид вірусу отримає найбільше поширення наступного року. Крім того, вакцинація дозволяє виробити імунітет лише до одного або кількох штамів вірусу грипу.

На відміну від смертоносного пташиного і свинячого грипу, який може передаватися новим жертвам тільки при фізичному контакті, «сезонні» різновиди грипу поширюються переважно повітряно-крапельним шляхом, що дозволяє їм заражати значну кількість людей при досить високій їхній концентрації в одному і тому ж місці.

Сьогодні багато муніципальних і міські служби намагаються боротися з цими формами вірусу, знезаражуючи приміщення, вагони метро та салони автобусів за допомогою ультрафіолетових ламп. Вони добре справляються з цим завданням, однак у них є один великий недолік – вони вбивають не тільки мікробів і вірусів, але і клітини тіла людини, викликаючи рак шкіри і катаракту рогівки ока.

Бреннер і його колеги знайшли оригінальне рішення для цієї проблеми, створивши ультрафіолетові лампи, що працюють в дальній частині ультрафіолетового спектра, на довжині хвилі в 222 нанометра, а не на 254 нанометрів, як звичайні знезаражувальні ультрафіолетові світильники.

Як зазначає вчений, кілька років тому його команда виявила, що ультрафіолетове випромінювання на цій довжині хвилі дуже ефективно знищує мікробів, що змусило його задуматися про те, чи не можна використовувати його для боротьби з вірусом грипу.

Фізики перевірили цю ідею, створивши спеціальну установку, яка імітувала те, як формуються мікроскопічні краплі мокротиння, що містять у собі частинки вірусу, у легенях хворих людей і тварин. Ці аерозолі вчені пропускали через промені ультрафіолетових ламп різної потужності, а потім намагалися заразити ними культури клітин легенів людини.

Ці експерименти показали, що навіть відносно скромні по силі ламп вистачає для того, щоб знищити 99% вірусних частинок в повітрі, при цьому не вбиваючи клітини людини. Подібні лампи, як зазначає Бреннер, зараз коштують близько тисячі доларів США, однак їх можна зробити набагато дешевшими, якщо налагодити масове виробництво.

Якщо такі випромінювачі будуть встановлені в лікарнях, громадських місцях і в транспорті, то вони, за словами фізиків, будуть боротися не тільки з епідеміями грипу, а й з туберкульозом та безліччю інших хвороб, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, що окупить витрати на їхню установку і виробництво.