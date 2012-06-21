Картину російського художника Василя Кандинського, яку протягом останніх 70 років вважали втраченою, виявили в Німеччині. Це відкриття вже охрестили мистецько-історичною сенсацією. Геометричну акварель під назвою «Вигнуті вершини» продали на аукціоні в Мюнхені минулими вихідними за 1,13 мільйона євро, що втричі перевищило її оціночну вартість у 300 тисяч євро.

Завдяки геометричним формам і м’якій палітрі кольорів цю картину вважали однією з найвідоміших у доробку художника. Картину було написано у 1927 році, її виставляли в Берліні, Парижі, Стокгольмі та Брюсселі. Востаннє «Вигнуті вершини» демонстрували публіці в 1932 році, повідомляє аукціонний дім Ketterer. Потім, як вважалося, роботу було продано, і з 1949 року її ніхто не бачив.

Проте цього року в травні картину знайшли. З’ясувалося, що весь цей час вона перебувала в приватній колекції людини, яка живе в німецькому регіоні Північний Рейн-Вестфалія. Художник-авангардист Василь Кандинський вважається засновником мистецької течії абстракціонізму. Він народився в Москві в родині комерсанта. Через п’ять років його родина переїхала в Одесу. Тут Кандинський закінчив гімназію, а художню освіту здобував у Києві, де вчився в українського художника-живописця Миколи Пимоненка, який викладав у Київській рисувальній школі, заснованій художником Миколою Мурашком. Протягом кількох років Кандинський жив у Німеччині і викладав там у школі мистецтв і архітектури Баугаус у Веймарі, поки її у 1933 році не закрили нацисти. Після цього Кандинський виїхав до Франції, де й помер у 1944-му у віці 77 років.