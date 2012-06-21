Група винахідників Массачусетського технологічного інституту знайшла спосіб заряджати батарею смартфона за допомогою повітря.
Про це повідомляє «Укрінформ».
Вчені стверджують, що створена ними технологія дозволяє підтримувати роботу електронних пристроїв в працюючому стані протягом багатьох років.
Підзарядка батареї смартфона дійсно може відбуватися за допомогою повітря завдяки пристрою, створеного командою MIT. Він виробляє енергію за рахунок температурних коливань при зміні дня і ночі. Це явище називається тепловим резонансом, а використовується поєднання матеріалів дозволяє домогтися високої ефективності теплопровідності і потужності.
Вчені створили перший невеликий зразок такого пристрою, який виробляє 1,3 мілівата енергії. Цього недостатньо для підзарядки смартфонів або планшетів, проте такої кількості енергії вистачає для забезпечення роботи невеликих датчиків або систем зв’язку.
Найближчим часом винахідники планують зібрати більшу версію свого пристрою, яка зможе заряджати смартфони та інші гаджети з допомогою повітря.
Новий винахід, по суті, дозволяє на довгі роки забути про необхідність заряджати електронні пристрої. Новинка може мати безліч найрізноманітніших застосувань, аж до забезпечення електроенергією тих регіонів Землі, жителям яких її бракує. Якщо хтось придбає собі такий пристрій, то платити за електроенергію стане не потрібно, оскільки гаджет є нескінченним джерелом екологічної відновлювальної енергії.