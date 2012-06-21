Хоча всі лікарі в один голос заявляють, що борошняні вироби їсти шкідливо, фахівці з Університету Пізи (Італія) стверджують: макаронні вироби з цільнозернового борошна зміцнюють серце. Крім того, завдяки вживанню таких макаронів стимулюється утворення нових гілок кровоносних судин (колатералей), які стають обхідними шляхами кровотоку, якщо перекриті основні.
Вчені провели дослідження на мишах. Першу групу годували багатими бета-глюканом макаронними виробами з цільнозерновий борошна, а другу – звичайними макаронами. Потім у тварин викликали зупинку серця.
Виявилося, що гризуни, які їли макаронні вироби, що містили багато бета-глюкана з ячменю, частіше виживали після зупинки серця і у них було менше пошкоджень міокарда. Фахівці пов'язали це з утворенням нових гілок кровоносних судин.