Археологи Туреччини виявили перший в світі шлюбний контракт, написаний клинописом на глиняній табличці. У тексті договору зокрема йдеться: «Якщо пара виявиться безплідною протягом двох років, подружжя має право використовувати в якості сурогатної матері рабиню».
При цьому рабиня отримувала право знову стати вільною після народження першого хлопчика, який стане спадкоємцем сім'ї бездітних господарів.
Табличка була знайдена під час розкопок в провінції Кайсері і зараз знаходиться в Стамбульському археологічному музеї, де вважають, що це найбільш ранній в історії документ, в якому згадується жіноче безпліддя.
В районі Кюльтепе, де проводилися розкопки, колись знаходилося древнє ассірійське поселення, яке датується XXI - XVII століття до н. е., проіснувала до періоду знищення імперії Мідією і вавилонським царством. При розкопках стародавнього міста було виявлено понад 1000 клинописних табличок.