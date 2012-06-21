На борту пароплава, який загинув біля берегів Північної Кароліни, були заможні жителі півдня і цінний вантаж.
Золоті та срібні монети, підняті з дна біля берегів Північної Кароліни, як вважають, вказують місце аварії пароплава «Пуласкі», загибель якого стала однією з найзагадковіших катастроф XIX століття.
Про це повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на Newsweek.
Судно прямувало з Савани в Балтімор, але через вибух одного з котлів швидко затонуло біля берегів Північної Кароліни. Це трапилося 14 червня 1838 року. В результаті аварії загинуло 140 людей.
Серед жертв корабельної аварії опинився відомий конгресмен Вільям Рочестер і члени найбагатших сімей Півдня. Одному з пасажирів - Чарльзу Рідж - вдалося вижити, але при цьому він втратив 20 тисяч доларів золотом. За легендою, Рідж врятував багату спадкоємицю. Вони дрейфували океаном на уламку меблів протягом чотирьох днів. Рідж встиг зробити пропозицію, і дівчина погодилася, незважаючи на те, що він втратив все.
Дайвери підняли з дна 14 золотих і 24 срібних монети. Всі вони випущені до 1838 року, тому дослідники вважають, що місцезнаходження «Пуласкі» тепер точно визначено. Крім того, знахідка доводить, що на борту «Пуласкі» все-таки були цінності.
Одну з монет експерти-нумізмати вже оцінили 200 тисяч доларів.