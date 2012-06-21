Останніми роками на Тернопільщині вдалося знайти кілька поховань воїнів Армії УНР, українських повстанців. У місті Шумську виявили останки вояків Української Повстанської Армії, а в Чортківському районі між селами Ягільниця та Нагірянка із 1942 року покоїлися невинно убієнні нацистами українські патріоти. Торік їхні останки перепоховали.
Нині на околиці селища Ланівці тривають масштабні розкопки. За переказами старожилів, на цьому місці в травні 1919 року було закатовано і засипано в ямі майже 50 воїнів Армії Української Народної Республіки. Щоб відновити історичну справедливість, а також належно перепоховати вбитих, взялися за розкопки.
На місці розкопок захоронення побував голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Він зазначив, що треба напрацювати комплекс заходів, щоб ушанувати пам’ять загиблих і перепоховати їхні останки за християнськими звичаями, бо, на жаль, тоді в них це право відібрали нелюдським способом.