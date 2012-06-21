Україна створюватиме механізми, завдяки яким можна буде перевірити, чи людина, вказана у реєстрі як кінцевий бенефіціар, — власник компаній чи тільки номінальна особа. Україна однією з перших ухвалила закон, який зобов’язав усі компанії, крім державних і муніципальних підприємств, відкрити кінцевих бенефіціарів (власників). Наша країна запровадила адміністративну й кримінальну відповідальність за невідкриття таких власників. Вона першою серед європейських країн оприлюднила свій національний реєстр бенефіціарів у глобальному реєстрі.
«Раніше Україна отримала почесну міжнародну відзнаку від організаторів конференції ініціативи ЕІТІ за істотний прогрес у впровадженні процедури відкриття кінцевих бенефіціарів, — каже заступник міністра юстиції Олена Сукманова. — Але ми остаточно ще не виконали зобов’язань, які беремо на себе. У подальшому створюватимемо механізми верифікації бенефіціарів, щоб перевірити, чи кінцевий власник, якого зазначено у реєстрі, справді такий, чи це лише номінальна особа».
У цьому питанні Україна очікує на міжнародну допомогу, оскільки такого механізму не існує.
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»