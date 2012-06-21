Мінеральну воду в Трускавці зроблять платною для курортників. Про це повідомили у Трускавецькій міській раді.
«З 1 грудня ПрАТ «Трускавецькурорт» вводить плату за відвідування бювету. Тут запрацюють турнікети та каси продажу абонементів. Вартість одного відвідування бювету становитиме 3,5 грн, а одноразове споживання мінеральної води не повинно перевищувати 350 мл»,— повідомили у міськраді.
Про введення плати за цілющу воду керівництво «Трускавецькурорту» вже повідомило представників приватних та державних санаторно-готельних закладів.
«Трускавецькурорт» запевняє, що такий тариф знаходиться на межі рентабельності, проте дозволить забезпечити утримання бювету та території довкола нього, дослідницької лабораторії, покрити собівартість видобутку води.
В оновлених правилах користування бюветом, які представив «Трускавецькурорт», зазначається, що в наявності до споживання залишаються чотири види мінеральних вод: «Нафтуся», «Марія», «Софія» та «Броніслава». Незмінні й фіксовані дози подачі води (100,150,200 та 250 мл) та графік роботи бювету — 7.00-10.00, 12.00-15.00 та 17.00-20.00.
У товаристві запевняють, що система входу в бювет буде спрощена до автоматизму. Окрім того, у вестибюлі поставлять спеціальний зчитувальний пристрій, який дозволить перевірити залишок невикористаних відвідувань.
Для місцевого населення відвідування бювету залишиться безоплатним — трускавчани матимуть змогу пити воду за приписом лікаря безкоштовно.