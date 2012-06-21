Життя повне всіляких ризиків, однак захиститися від деяких загроз допоможе здоровий спосіб життя. Дієтолог Марк Гілберт перерахував головні правила харчування, які здатні допомогти досягти хорошого самопочуття і довголіття.

В першу чергу він розповів, що слід обмежити кількість споживаних калорій. Спеціаліст назвав це найбільш вивченим методом. Він здатний знизити ризик раку, хвороб серця і метаболічних захворювань.

Так, за словами Гілберта, запобігти діабету виходить у тих людей, хто дотримується низькокалорійної дієти, відомої як кембріджська дієта 1: 1. При ній людина отримує до 1500 калорій в день за допомогою батончиків, смузі, коктейлів і супів. Більше того, деякі дослідження показують, що скорочення калорій на 15% в день може призвести до уповільнення старіння.

Марк Гілберт також порадив стежити за кількістю одержуваного вітаміну D. Його рівень в організмі обернено пропорційний до ризику смерті, уточнив дієтолог. Згідно з з дослідженнями вчених, дефіцит вітаміну D пов'язаний зі смертністю від різних причин: наприклад, від серцево-судинних захворювань, раку та інфекцій.

Спеціаліст рекомендував їсти більше ягід для довголіття. Вони зміцнюють здоров'я серця, можуть зменшити ризик раку, діабету і знизити кров'яний тиск. Ягоди, вказав Гілберт, сприяють кровотоку і запобігають накопиченню «поганого» холестерину.

Дієтолог також розповів про важливість зеленого чаю. Так, речовини в напої допомагають захищати ДНК, контролювати рівень цукру в крові, знизити тиск. Згідно з дослідженням за участю 286 701 людини, у тих, хто п'є зелений чай ризик діабету нижчий на 18%.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»