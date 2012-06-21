У краї працюють 22 опорні школи, де встановлено майже 170 кабінетів хімії, фізики, біології, математики. До кінця цього року в області планують створити ще 19 таких навчальних закладів. Як розповів заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев, програму створення опорних шкіл активно реалізують із 2015 року.
«Не лише поліпшують матеріальну базу, а й упроваджують нові способи навчання, використовують сучасні програми. Ми впевнені, що результат буде тільки тоді, коли дітям буде цікаво вчитися.
Головна наша мета — забезпечити доступність і якість освіти для кожної дитини краю незалежно від того, де вона живе — в місті чи віддаленому селі», — сказав посадовець.
За його словами, одним з опорних закладів, де навчається понад 600 дітей, став ліцей у віддавленому Шевченківському районі. Тут були проблеми з дахом, вікнами, теплопостачанням.
«Керівник області Юлія Світлична опікувалася вирішенням цих питань, з обласного бюджету було надано кошти на проведення ремонтних робіт. Ремонт даху завершують, у будівлі замінили половину вікон. Є домовленість, що цього року закінчимо роботу. У школі тепло, комфортно, затишно», — зазначає заступник голови Харківської облдержадміністрації.
Результат копіткої роботи в напрямі створення опорних шкіл на Харківщині очевидний. Уперше в історії області п’ятеро учнів сільських шкіл торік стали переможцями всеукраїнського турніру Малої академії наук.