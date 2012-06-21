Наша країна та її громадяни за два роки до президентських і парламентських виборів очікують від політиків відповідальної роботи й боротьби за добробут людей, а не змагань за рейтинги. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час традиційної п’ятничної «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

Він наголосив, що Україна не втратила історичного шансу змінитися, однак і точку неповернення вона ще не змогла пройти остаточно. «Розпочалася робота нової сесії Верховної Ради. Це можливість зробити багато правильних кроків, аби змінити життя українців. Ми презентували 35 важливих законопроектів, напрацьованих Президентом, урядом, парламентом. Хочу подякувати, що цього пленарного тижня два закони вже було ухвалено. Це дуже важливо з огляду на розвиток економіки, але недостатньо, щоб кардинально змінити життя в країні і дати людям відчуття майбутнього, почуття гордості за країну», — розставив акценти Володимир Гройсман.