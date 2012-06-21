У краї  працюють 22 опорні школи, де встановлено майже 170 кабінетів хімії, фізики, біології, математики. До кінця цього року в області  планують створити ще 19 таких навчальних закладів. Як розповів заступник голови Харківської облдерж­адміністрації Анатолій Бабічев, програму створення опорних шкіл активно реалізують із 2015 року.

«Не лише поліпшують матеріальну базу, а й упроваджують нові способи навчання, використовують сучасні програми. Ми впевнені, що результат буде тільки тоді, коли дітям буде цікаво вчитися.

Головна наша мета — забезпечити доступність і якість освіти для кожної дитини краю незалежно від того, де вона живе — в місті чи віддаленому селі», — сказав посадовець.

За його словами, одним з опорних закладів, де навчається  понад 600 дітей, став ліцей у віддавленому  Шевченківському районі.  Тут були проблеми з дахом, вікнами, теплопостачанням.

«Керівник області Юлія Світлична опікувалася вирішенням цих питань, з обласного бюджету було надано кошти на проведення ремонтних робіт. Ремонт даху завершують, у будівлі замінили половину вікон. Є домовленість, що цього року закінчимо роботу. У школі тепло, комфортно, затишно», — зазначає заступник голови Харківської облдержадміністрації.

Результат копіткої роботи в напрямі створення опорних шкіл на Харківщині  очевидний. Уперше в історії області п’ятеро учнів сільських шкіл торік стали переможцями всеукраїнського турніру Малої академії наук. 