Медики створили синтетичний препарат для знеболювання, який схожий за своїми властивостями на морфін. Назва його – оксикодон.
Медики використовують його для лікування різних хворобливих симптомів, а саме: від болю в спині; при складних вивихах плечей та суглобів; після хірургічного втручання; при фіброміалгії тощо.
Зазвичай препарат застосовують у формі таблетки, і він змішується з іншими анальгетиками, такими як ацетамінофен. Оскільки він працює, як морфін і діє на опіоїдні рецептори мозку, людині дуже легко стати залежними від препарату. Наразі налічується понад 23 мільйони людей із залежністю від оксикодону та подібних речовин. Препарат породжує почуття ейфорії та усуває всі фізичні та емоційні розлади. Це сприяє підвищеній зацікавленості в ньому.