Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Було вже надвечір. Пора вертатися додому, вирішив рибалка, зібрав своє приладдя й пішов додому нібито знайомим шляхом. Колеги по підльодному лову порозходилися раніше. Йшов, здавалося, в правильному напрямку — до села Кедина Гора. Однак засніжений Дніпро, острови та плавні — все раптом у сутінках зробилося не таким, як удень. Він уже не впізнавав протоптаної стежини, якою ще вранці крокував, аби вибрати зручне місце для риболовлі. А тут ще й туман упав. Подумалося: «Куди ж я йду? А якщо не туди?». Постояв, поміркував. Знову пішов. Здалося, що чує якісь голоси. Але звук, який раптом долинув до вух, більше не повторювався. І тут він запанікував. Добре, що мобільний телефон був у кишені. Зателефонував «101».
Рятувальники одразу зрозуміли всю серйозність ситуації. Негайно створили пошукову групу, до складу якої увійшли працівники Управління ДСНС та Золотоніського відділу поліції, місцеві рибалки, які добре знають навколишню місцевість. Незважаючи на те, що з загубленим постійно підтримували зв’язок телефоном, довелося довго блукати плавнями, аби встановити його місцезнаходження. Густий туман дуже обмежував видимість та глушив звуки, тому пошуковцям тривалий час не вдавалося натрапити на того, хто потребував допомоги. Нічний мороз посилювався. Світлові вежі, ліхтарі, звукові сигнали — все це поки що не давало результату.
Нарешті пролунав сигнал припинення пошуків: патруль аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС у Черкаській області, який прочісував місцевість на рятувальному катері «Пегас», надибав таки невдаху-рибалку. Зовсім розгубленого й замерзлого. Після того, як він повечеряв та відігрівся у пожежній частині, чоловіка доставили додому. Вдячний рятувальникам, 37-річний рибалка все обіцяв більше ніколи не нехтувати елементарними правилами безпеки.
Загалом, пошуково-рятувальна операція, в якій брали участь 37 рятувальників, 3 поліцейських та 4 волонтерів-рибалок, тривала близько семи годин. Добре, що рятувальники виявилися кмітливими та проявили неабияку наполегливість у пошуках.