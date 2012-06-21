Тривають зйомки пригодницького фільму з елементами фантастики «Тарас Шевченко. Перший самурай». Продюсер Юрій Мінзянов спочатку забракував сценарій через великий бюджет. Але він переміг на конкурсі патріотичного кіно в категорії повнометражних фільмів, і творці майбутньої стрічки таки вирішили взятися за справу. Головну роль грає актор Роман Луцький.
Загальний бюджет кінострічки становить 24,5 мільйона гривень. Картина отримала 80% державного фінансування від Міністерства культури. Зйомки відбуваються на різних майданчиках, зокрема й у Чигирині, на території історико-архітектурного комплексу «Резиденція Богдана Хмельницького». У масових сценах беруть участь і чигиринці. Приміром заступник директора історико-культурного заповідника «Чигирин» Віктор Лазуренко у цьому фільмі грає роль кріпака.
Ідея зробити з Шевченка самурая виникла в режисера Романа Перфільєва одразу після Революції гідності. Тоді з’явилося чимало творів, зокрема й плакатів, де образ Кобзаря поставав у незвичному ракурсі. Хтось бачив його байкером, хтось космонавтом. А чому б і далі не піти, зробивши з Тараса самурая? До того ж режисерові завжди була близькою японська культура, прагнення самураїв до самостійності. Як тут не відчути паралель із національно-визвольними ідеями українців? Ось так і прочитали канонічний образ по-новому, а твір набув власної драматургії, проєкт наблизився до мешапу (змішування композицій). Історичного персонажа автори інтегрують у сюжет, насичений фантастичними елементами. Тарас у сценарії з почуттям гумору, певними слабкостями та справжніми «самурайськими» чеснотами, коханням до дівчини, за яку вирішує боротися, попри невеликі шанси на успіх.
Якщо відкинути історичне тло, проблеми, порушені у сценарії, актуальні завжди. У фільмі чимало трюків, батальних, фантастичних сцен. За сюжетом, Кобзар володіє катаною (японським мечем), прийомами східних єдиноборств і влучно стріляє, мріє розкрити таємницю давнього рукопису.
Ідея освіжити, олюднити образ Тараса загалом непогана. Але всьому, зрозуміло, є міра, так би мовити, своє прокрустове ложе. Чи поміститься відомий нам з дитинства образ у це ложе, побачимо, переглянувши картину. Чекати вже недовго: її заплановано випустити на екрани 5 березня 2020 року. Фільм знімає компанія Kristi Films.