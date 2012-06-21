Вчені заявили про те, що зниження артеріального тиску у літніх людей з великою ймовірністю вказує на швидку смерть. Висновки дослідників опубліковані в журналі JAMA Internal Medicine.
У ході дослідження вчені проаналізували дані майже 47 тисяч жителів Великої Британії, які померли у віці 60 років і старше. Вибірка включала в себе як дані про людей, що страждали від серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань, так і тих, у кого практично не було проблем зі здоров'ям.
Вчені встановили, що приблизно за 18-14 років до смерті артеріальний тиск досягає свого максимуму, а потім починає знижуватися. При цьому, за два роки до смерті падіння артеріального тиску було найбільш суттєвим.