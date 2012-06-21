Ефект від зниження облікової ставки Нацбанку України до 6%, який дасть змогу зменшувати розміри відсотків за депозитами, настане у випадку, коли головний фінансовий регулятор продовжить активно фінансувати банки. Таке припущення зробив начальник відділу роботи з інвесторами банку «Кредит-Дніпро» Андрій Приходько.
Експерт також не відхиляє можливість, правда, поки що теоретичну, що потенційні кредитоотримувачі банків можуть розраховувати на більш дешеві позики. Однак, додає, що фінансові установи нині дуже стримано ставляться до питання кредитування.
«Запевнення топ-менеджменту банків у тому, що депозити завдяки зниженню облікової ставки регулятора, вони робитимуть менш прибутковими, а ставки за кредитами не знижуватимуть, (або таке можливо теоретично) для мене не новина. Банки давно живуть, як кажуть, самі по собі —поза економікою України. Все вони можуть робити, в першу чергу, знижувати ставки за кредитами для бізнесу та населення, адже мають чудову ліквідність, проте не хочуть. І зрозуміло чому», — говорить «Урядовому кур’єру» президент громадської організації «Фінансова грамота України» Михайло Стрельников.
За його словами, в сусідній Польщі, на яку ми повинні рівнятися, банки останніми роками надали дуже дешеві кредити 650 тисячам підприємств, в основному представникам малого та середнього бізнесу. В Україні таких одиниці і вони отримали позики за дуже високими відсотковими ставками.
Як писав «Урядовий кур’єр», банкіри відмовляються кредитувати населення та бізнес за ставками 8—10%, побоюючись неповернення кредитів. Тому чимало керівників українських банків вважають, що зниження облікової ставки Нацбанку, жодним чином не впливає на цей процес.
Однак, за словами керівника інвестиційного бізнесуUKRSIBBANKBNPParibasGroup СергіяЯгнича, зниження облікової ставки до 6%, позитивно і прямо вплине на активність всіх економічних фігурантів в Україні. Також він припустив, що слід очікувати здешевлення фінансових ресурсів через рішення Нацбанку України. Проте не уточнив, чи такі ресурси стануть дешевшими у сенсі надання кредитів бізнесу та населенню.