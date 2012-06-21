Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Нацбанк України визначив для себе головні цілі діяльності у період дії карантину, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19 у світі.
Про це заявив із трибуни Верховної Ради України голова правління Нацбанку Яків Смолій.
«Ми зберегли у здоровому стані банківсько-фінансову систему для тих, хто користується її послугами. Також регулятор добре підтримав економіку України необхідними грошовими ресурсами. Попри всі економічні та фінансові складнощі, Нацбанк України домігся створення умов для швидкого зростання економіки після закінчення карантину», — заявив він.
За словами Якова Смолія, минулого тижня 11 банків отримали значну суму на рефінансування. Голова правління Нацбанку України зазначив, що банки на сьогодні мають дуже високу ліквідність, проте регулятор й надалі проводитиме рефінансування фінансових установ.
Також Нацбанк, за словами Смолія, й надалі зменшуватиме облікову ставку, яка надасть можливість банкам надавати дешеві кредити для населення та бізнесу.