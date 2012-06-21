Відтепер в абітурієнтів є змога ретельніше підготуватися до тестування. Нещодавно міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентувала безкоштовну онлайн-платформу BeSmart, яка надаватиме допомогу дистанційно. У МОН пояснюють, що BeSmart функціонує у форматі масових відкритих онлайн-курсів, де представлено майже весь спектр предметів, з яких випускники складатимуть ЗНО: української мови й літератури, математики, історії України, фізики, хімії, біології, географії, англійської мови.
Кожен курс містить два навчальних модулі, розроблених за програмою тестування, і відеоуроки (понад 2 тисячі), конспекти, тести (понад 20 тисяч), тренажери. Автори — викладачі шкіл та університетів, експерти незалежного оцінювання. Перевага курсів у зручному форматі використання — вони доступні у будь-який момент та з будь-якого пристрою: телефона, планшета, ноутбука, комп’ютера.
«Нині масові онлайн-курси стають важливою додатковою опцією для навчання, — зауважує міністр освіти і науки Лілія Гриневич. — Адже ці технології дають змогу відповісти на значні виклики сьогодення — створення інтерактивних цікавих матеріалів для учнів. Проте молодь на непідконтрольних територіях не має доступу до української освіти. Тож дистанційний курс — це потужний інструмент, який допоможе таким дітям опанувати предмети українознавчого циклу».
Сучасні відеоуроки сприятимуть поліпшенню знань учнів сільських шкіл, де якість освіти здебільшого нижча, ніж у міських навчальних закладах. За словами очільниці профільного відомства, це нова безкоштовна можливість і для дітей з незаможних родин, які не в змозі відвідувати платні заняття, а шкільної освіти для підготовки до оцінювання для них недостатньо.
З огляду на всі ці виклики МОН взяло курс на цифрування української освіти. У держбюджеті на 2018 рік закладено близько 54 мільйонів гривень на створення національної освітньої платформи, на розроблення електронних підручників — ще 41 мільйон.
Інна ХМЕЛЬНИЦЬКА
для «Урядового кур’єра»