Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На пунктах тестування зовнішнього незалежного оцінювання кожному випускникові видаватимуть по дві захисні маски. Але батьки можуть потурбуватися про те, щоб вони були більш зручними, марлевими, і щоб діти принесли їх із собою. На цьому наголосила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк на он-лайн спілкуванні з журналістами в Рівному.
На пунктах тестування також вимірюватимуть температуру. Втім, і це радять зробити ще перед виходом із дому. І якщо раптом вона перевищуватиме норму, залишитися вдома. Адже, як і зазвичай, буде й додаткова сесія ЗНО.
«Головне — здоров’я та безпека абітурієнтів, — наголошує заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. — Адже рівень захворюваності на корона вірус в області все ще залишається високим.»
Місцева влада бере на себе організацію безпечного довезення випускників на пункти тестування, його комфортні умови у світлих сонячних аудиторіях. І нагадує, що кожному обов’язково треба мати паспорт, сертифікат ЗНО та запрошення-перепустку. Й дуже бажано — запасні ручки, питну воду та засоби індивідуального захисту.
Основна сесія ЗНО стартує з 25 червня, додаткова — з 24 липня. А ось пробне тестування вже на порозі: спробувати свої сили можна 15 та 17 червня.