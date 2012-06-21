Для студентів коледжів та учнів закладів професійно-технічної освіти, які вступили до цих закладів на базі 9-річної середньої освіти, протягом декількох наступних років буде запроваджено складання державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це Укрінформу сказав директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.
«Є рішення Міністерства освіти і науки, що з 2018 року для державної підсумкової атестації як студентів коледжів, що здобувають рівень молодшого спеціаліста, так і учнів закладів професійно-технічної освіти почне використовуватись формат ЗНО. У наступному році це буде один предмет — українська мова та література. Протягом двох-трьох років складання ЗНО як державної підсумкової атестації як в старшій школі, так і в коледжах, і закладах професійно-технічної освіти планується привести до однакової схеми», — сказав пан Шаров.
Він додав, що в подальшому буде вводитися така система, коли результати ЗНО для молодших спеціалістів будуть враховуватися при вступі на бакалаврат.
«У 2019 році для тих спеціальностей, де підготовка молодших спеціалістів на базі 9 класів триває три роки, можна передбачати врахування результатів ЗНО з української мови та літератури при їх вступі для продовження навчання на бакалавраті на старших курсах або зі скороченим терміном навчання. Відповідно у 2020 році можна буде враховувати ЗНО на тих спеціальностях, де навчання на базі 9 класу триває 3,5 або 4 роки», — зазначив пан Шаров.
За його словами, запровадження ДПА у форматі ЗНО дозволить студентам коледжів та учням закладів професійно-технічного освіти користуватись усім спектром пропозицій закладів вищої освіти.