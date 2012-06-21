Учора розпочато реєстрацію на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, яка цьогоріч відбудеться з 21 травня по 15 червня. Реєстрація триватиме до 5 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Для реєстрації в цьогорічній сесії потрібно: правильно обрати категорію особи; створити й заповнити реєстраційну картку за допомогою сервісу «Зареєструватися» на сайті УЦОЯО; підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти), або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Пакет реєстраційних документів має містити: оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу «Зареєструватися»; засвідчену копію паспорта громадянина України; засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років); за потреби — інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).

Докладніше про реєстрацію на ЗНО, перевірку стану опрацювання реєстраційних документів, унесення змін до реєстраційних даних, відмову в реєстрації можна прочитати на спеціальній сторінці сайту УЦОЯО.

Зареєстровані учасники тестування до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки — на них буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Участь в основній сесії ЗНО безплатна. Кожен учасник має право скласти тести не більш ніж із п’яти навчальних предметів. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня — хімія; 24 травня — іспанська, німецька, французька мови; 25 травня — англійська мова; 28 травня — математика, математика (завдання рівня стандарту); 1 червня — українська мова, українська мова і література; 4 червня — історія України; 7 червня — фізика; 10 червня — біологія; 15 червня — географія.

Підсумки зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня. Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказами МОН від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року №1426, від 4 грудня 2019 року №1513.

Підготовлено кілька варіантів проведення цьогорічного ЗНО з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них розглядатиме в березні на засіданні Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. 30 учнів з найвищими підсумками ЗНО отримуватимуть щомісяця президентську стипендію в сумі 10 тисяч гривень.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»