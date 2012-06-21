Учнів шкіл, профтехів і студентів коледжів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільнено від державної підсумкової атестації. Але вони мають право пройти її за власним бажанням. Відповідний Закон учора ухвалила Верховна Рада.
«Через епідеміологічну ситуацію парламент ухвалив рішення звільнити випускників нинішнього навчального року від державної підсумкової атестації. Водночас випускники мають право пройти ДПА, зокрема й у формі Зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням. Уже розробляють методичні рекомендації для закладів освіти — їх буде надіслано найближчим часом», — цитує слова очільниці Міністерства освіти і науки Любомири Мандзій пресслужба відомства.
МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації. Скасування ЗНО неприпустимиме, оскільки це єдиний об’єктивний інструмент оцінювання й механізм прозорого вступу до закладів вищої освіти, а його відсутність створить значні корупційні ризики, констатують у міністерстві.
До слова, під час одного з телеефірів заступник керівника президентського Офісу, один із авторів ідеї всеукраїнської школи онлайн, Юрій Костюк зауважив, що ЗНО — 2020 можуть не складати одинадцятикласники, які не вступають до ВНЗ після школи, а також ті, хто збирається їхати за кордон і вступати там, зокрема до Польщі. Це може скоротити кількість учасників ЗНО на 20 — 30%. Ті, кому потрібно складати ЗНО, отримають таку можливість. Більше того, вони зможуть поліпшити свої результати.
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«Урядового кур’єра»