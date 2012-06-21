Учнів шкіл, профтехів і студентів коледжів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільнено від державної підсумкової атестації. Але вони мають право пройти її за власним бажанням. Відповідний Закон учора ухвалила Верховна Рада.

Фото з сайту khersonci.com.ua

«Через епідеміологічну ситуацію парламент ухвалив рішення звільнити випускників нинішнього навчального року від державної підсумкової атестації. Водночас випускники мають право пройти ДПА, зокрема й у формі Зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням. Уже розробляють методичні рекомендації для закладів освіти — їх буде надіслано найближчим часом», — цитує слова очільниці Міністерства освіти і науки Любомири Мандзій пресслужба відомства.

МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації. Скасування ЗНО неприпустимиме, оскільки це єдиний об’єктивний інструмент оцінювання й механізм прозорого вступу до закладів вищої освіти, а його відсутність створить значні корупційні ризики, констатують у міністерстві.

До слова, під час одного з телеефірів заступник керівника президентського Офісу, один із авторів ідеї всеукраїнської школи онлайн, Юрій Костюк зауважив, що ЗНО — 2020 можуть не складати одинадцятикласники, які не вступають до ВНЗ після школи, а також ті, хто збирається їхати за кордон і вступати там, зокрема до Польщі. Це може скоротити кількість учасників ЗНО на 20 — 30%. Ті, кому потрібно складати ЗНО, отримають таку можливість. Більше того, вони зможуть поліпшити свої результати.

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