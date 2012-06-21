Залишилося два тижні до старту основної сесії Зовнішнього незалежного оцінювання (25 червня вона розпочнеться з тесту з математики і 17 липня завершиться тестом з хімії), а також через два дні (15 і 17 червня) має стартувати пробне ЗНО. Тому в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко розповів, з дотриманням яких умов проводитимуть ЗНО—2020.
Насамперед, під час брифінгу директор Українського центру оцінювання якості освіти повідомив, що центр постав перед колосальними викликами з моменту запровадження карантину. Але було успішно завершено процедуру реєстрації учасників основної сесії ЗНО, нині таких 379 тисяч 493 особи. Вони обрали величезну кількість тестувань — 1 мільйон 227 тисяч. Нині виготовлено 1,17 мільйона тестів. Тести буде доставлено в регіони силами Держспецзв’язку. На пробне ЗНО зареєстровано понад 200 тисяч учнів.
«Тести перекладено мовами нацменшин. Усі національні громади, якщо діти здобували повну загальну середню освіту українською, російською, угорською, румунською, польською, молдовською мовами, отримають тестові зошити саме цими мовами», — запевнив Валерій Бойко.
Усім учасникам ЗНО в особисті кабінети надіслано запрошення—перепустки з чітким зазначенням пунктів тестування й часу тестування, аби уникнути натовпів, і щоб безпечно та вчасно провести ЗНО. Доправлення на пункти тестування випускників цього року покладено на місцеві органи влади.
«Силами регіональних центрів підготовку інструкторів, відповідальних за пункти тестувань, чергових, здійснювалася в онлайні, або в іншій дистанційній формі. Створено 5188 пунктів тестувань, де буде задіяно майже 83 тисячі аудиторій по всій Україні. Ми дотримуватимемося всіх рекомендацій МОЗ, аби дітям було не лише комфортно складати ЗНО, а й, насамперед, безпечно. Завдяки роботі МОН із партнерами — Нафтогазом, Фондом ЮНІСЕФ і Посольством Швейцарії усі необхідні протиепідемічні засоби за протоколом буде доставлено в регіони на пункти тестування.
Щодо пробного тестування, оскільки воно платне, то регіональні центри самі закуповують необхідні протиепідемічні засоби для безпечного проведення тестування — санітайзери, антисептики, рідке мило, паперові рушники. Але також до цього долучився Нафтогаз, а ОДА взяли на себе забезпечення масками, халатами, пірометрами, гумовими рукавичками», — каже Валерій Бойко.
Він поінформував, що контролюватимуть дотримання протиепідемічних заходів мобільні групи Держпродспоживслужби. Вони вже перевіряють пукти пробного ЗНО і даватимуть рекомендації місцевій владі щодо термінового забезпечення тим, чого бракує. Є також процедура самоконтролю — коли відповідальний за пункт тестування має перевіряти чітке дотримання вимог — дистанцію, наявність паперових рушників, рідкого мила, санітайзерів на вході тощо.
«Загалом, об’єктивне ЗНО з доброчесним оцінюванням результатів дає рівний доступ до закладів вищої освіти кожному учаснику тестування. ЗНО підтримуватиме свою завойовану репутацію. Учорашні школярі стануть студентами омріяного вишу, здобувши це право в чесній конкурентній боротьбі», — резюмував Валерій Бойко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»