У наступному році найдешевша пляшка горілки 0,5 літра (з вмістом спирту 40%) буде коштувати мінімум 91 грн. Про це під час прес-конференції журналістам заявив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
Він нагадав, що між Україною і ЄС діє угода, згідно з яким вітчизняні ставки акцизів планується довести до середніх європейських норм.
«Але на сьогодні ми по ряду акцизів вже перевершили середній рівень країн європейського регіону. По кожній пляшці горілки, яка продається в Європі, акциз становить 164 грн. В Україні акциз до підвищення становив 127 грн за
Нагадаємо, як повідомляв УНН, підвищення акцизів на алкоголь в Україні вже 6 років не дає позитивного фіскального ефекту. При цьому, КМУ ініціював чергове підвищення акцизних ставок на алкоголь, і відповідний законопроект вже знаходиться на розгляді РВУ. Мова про можливе підвищення акцизів на 11,2%.
У податковому комітеті парламенту ще не визначилися, чи підтримають зазначену пропозицію уряду.
Додамо, що якісний алкоголь в ЄС сьогодні доступніше, ніж в Україні.
«Якщо порівняти доходи в ЄС і в Україні — це різниця очевидна, і вона не в нашу користь. Однак, якщо порівняти співвідношення вартості алкоголю в країнах ЄС до доходів, то вийде, що ми живемо «багатше» наших західних сусідів. Різниця в зіставлення ціною алкоголю — мінімум в 4 рази. Це означає, що в перерахунку вартості алкоголю до середнього рівня доходу, для українців алкоголь в рази дорожче, ніж для європейців. Це наслідок непродуманої податкової політики, який в подальшому провокує покупця на економію, а значить — на покупку сурогатного алкоголю», — пояснила генеральний директор компанії «Eastern Beverage Trading» Ольга Івушкіна.