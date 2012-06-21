У наступному році найдешевша пляшка горілки 0,5 літра (з вмістом спирту 40%) буде коштувати мінімум 91 грн. Про це під час прес-конференції журналістам заявив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

Він нагадав, що між Україною і ЄС діє угода, згідно з яким вітчизняні ставки акцизів планується довести до середніх європейських норм.

«Але на сьогодні ми по ряду акцизів вже перевершили середній рівень країн європейського регіону. По кожній пляшці горілки, яка продається в Європі, акциз становить 164 грн. В Україні акциз до підвищення становив 127 грн за 1 літр чистого спирту. Таким чином, ми практично підійшли до цієї позначки. І коли ми вийдемо на середній європейський акциз на міцний алкоголь — ми будемо мати ціну на 0,5 пляшки горілки мінімум 91 грн. Нам варто очікувати цього вже в наступному році», — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, підвищення акцизів на алкоголь в Україні вже 6 років не дає позитивного фіскального ефекту. При цьому, КМУ ініціював чергове підвищення акцизних ставок на алкоголь, і відповідний законопроект вже знаходиться на розгляді РВУ. Мова про можливе підвищення акцизів на 11,2%.

У податковому комітеті парламенту ще не визначилися, чи підтримають зазначену пропозицію уряду.

Додамо, що якісний алкоголь в ЄС сьогодні доступніше, ніж в Україні.

«Якщо порівняти доходи в ЄС і в Україні — це різниця очевидна, і вона не в нашу користь. Однак, якщо порівняти співвідношення вартості алкоголю в країнах ЄС до доходів, то вийде, що ми живемо «багатше» наших західних сусідів. Різниця в зіставлення ціною алкоголю — мінімум в 4 рази. Це означає, що в перерахунку вартості алкоголю до середнього рівня доходу, для українців алкоголь в рази дорожче, ніж для європейців. Це наслідок непродуманої податкової політики, який в подальшому провокує покупця на економію, а значить — на покупку сурогатного алкоголю», — пояснила генеральний директор компанії «Eastern Beverage Trading» Ольга Івушкіна. 