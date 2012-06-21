Підсумки діяльності за вісім місяців 2018 року підбили у Державному агентстві рибного господарства. Так, рибоохоронні патрулі й територіальні органи відомства провели 17 183 рибоохоронні рейди й виявили 29 057 порушень. Із них 31,8% (9234) — грубі.
За результатами рибоохоронної діяльності вилучено понад 86 тонн біоресурсів та 35 267 одиниць заборонених знарядь лову. Затримано 653 транспортні засоби. Складено й направлено до судів 11 600 справ для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще 271 справу подано судами для відкриття кримінальних проваджень.
«Сума збитків, завданих рибному господарству від початку 2018 року, становить 18,7 мільйона гривень. Із них п’ять мільйонів гривень зафіксувало Азовське басейнове управління та по півтора мільйона Чорноморський і Київський рибоохоронні патрулі. Висловлюю сподівання, що громадяни будуть сумлінними, дотримуватимуться встановлених правил рибальства й не завдаватимуть шкоди рибним запасам», — наголосив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.
Найактивніше рибоохоронні заходи провели в Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях, а також в Азовському басейновому управлінні.
Найбільшої шкоди рибній галузі завдали порушники у квітні — червні 2018 року — під час нерестової заборони. У цей період викрито 11 000 правопорушень та вилучено 33 тонни водних біоресурсів. Збитки сягнули 6,2 мільйона гривень.
Станом на початок вересня 2018 року повноцінно працюють 25 управлінь рибоохоронного патруля — 504 інспектори. Вони проводять рибоохоронні рейди на водоймах, перевіряють законність продажу риби та інших водних біоресурсів у точках продажу, стежать за дотриманням режимів промислового рибальства підприємцями галузі, співпрацюють із громадськістю, ведуть постійну роз’яснювальну роботу. У 2018 році відомство буде завершувати процес створення рибоохоронних патрулів. Заплановано запуск Кіровоградського й Херсонського управлінь рибоохоронного патруля.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»