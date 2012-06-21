Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині оголосили конкурс «Золота ділянка-2020». Його мета — допомога громадам у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій. Конкурс відбудеться в межах проєкту Польської агенції інвестицій і торгівлі (ПАІТ) у семи регіонах України, серед яких і Черкащина.
Як повідомили у Департаменті регіонального розвитку облдержадміністрації, організатори конкурсу нададуть переможцю підтримку в формуванні повної інвестиційної пропозиції, у просуванні під час роботи з іноземними інвесторами, в організації навчальної поїздки до Польщі. До участі у конкурсі допускаються незабудовані ділянки (greenfield), призначені для промислових інвестицій, площею не менше 2 гектарів.
З детальними умовами конкурсу, вимогами до ділянки та аплікаційними формами можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2YX9eTU .