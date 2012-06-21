Життя великого австрійського композитора-класика оповите легендами, пов’язаними з флейтою. Цей музичний інструмент переслідував генія з дитинства. Першими творами музиканта стали сонати для флейти та клавір, які Вольфганг написав у вісім років під час перебування у Лондоні. Там разом з батьком давав концерти місцевим аристократам та особисто королю Георгу ІІІ і його дружині королеві Шарлоті. Вінценосна пара дуже любила музику, тому із захватом слухала виступи маленького генія, який імпровізував на клавесині, скрипці та органі.
У королівському палаці родина Моцартів грала в сімейному колі без дотримання етикету. Король Георг ІІІ не вважав незручним сісти поруч з маленьким Вольфгангом і перегортати йому нотні аркуші, коли той акомпанував на клавірі королеві Шарлоті, яка мала приємний голос і добре співала. Невдовзі створені вундеркіндом сонати для флейти було присвячено саме королеві Шарлоті, яка на знак вдячності вручила маленькому автору 50 гіней та люб’язного листа.
Музика цих творів вражає безпосередністю та яскравістю рухливих тем, які прекрасно поєднуються із просвітленим сумом співучої кантилени. Як зазначає французький історик мистецтва Марсель Бріон, у той час маленький Моцарт створював свою музику під впливом прогулянок розлогими парками Лондона. Він захоплювався їхніми масштабами та непідробною природною красою.
Уперше на сцені Національної філармонії під час концерту «Вольфганг Амадей Моцарт: від вундеркінда до генія» сонати для флейти та клавіру прозвучать у виконанні флейтиста-віртуоза Юрія Шутка, який грає на унікальній золотій флейті. Партію фортепіано виконуватиме піаніст, професор Національної музичної академії України Юрій Кот, який переконаний, що в ранніх творах Моцарта відчутна рука генія.
— Вони незаслужено забуті й не входять до репертуару студентів та професійних виконавців, а дарма, — вважає флейтист Юрій Шутко, — оскільки флейтові сонати маленького Моцарта прекрасні за стилем і формою написання. Уперше в Україні їх виконав мій колишній педагог — народний артист України професор Олег Кудряшов.
У другому відділенні концерту прозвучать твори, написані Моцартом в зрілому віці. Серед них флейтовий квартет Ре-мажор та неймовірної краси Анданте. Їх у 1777 – 1778 рр. було написано Моцартом на замовлення флейтиста-любителя де Жана під час перебування з матір’ю у Мангеймі. Родзинкою концерту стануть також і відомі скрипкові твори Адажіо Мі-мажор та Рондо До-мажор, які композитор створив для італійського скрипаля Антоніо Брунетті.
На завершення музиканти порадують публіку блискучим виконанням запального Рондо з Хаффнер-серенади, яку Моцарт приурочив до весілля дочки бургомістра Зальцбурга, Елізабер Хаффнер. Флейтова версія скрипкових творів належить Юрієві Шутку.
Олександра ТИМОЩУК
для «Урядового кур’єра»