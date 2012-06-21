Жіноча та чоловіча паралімпійські збірні України здобули золоті медалі чемпіонату Європи з голболу, який відбувся в польському місті Хожув.
Як повідомили в управлінні у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації, у складі жіночої збірної України виступали дві спортсменки Харківської області: Олена Рудь та Юлія Факєєва, а також представниці Полтавської, Житомирської та Тернопільської області.
Підопічні тренера збірної України харків’янки Тетяни Ганшиної впевнено виграли груповий етап, перемігши збірну Швеції з рахунком 7:3, Бельгії — 12:2 та Франції — 11:1. У чвертьфіналі вони не залишили шансів полячкам, розгромивши суперниць з рахунком 11:1, а у півфіналі не менш переконливо 12:2 перемогли збірну Бельгії. Суперниць по фіналу з Фінляндії збірна України здолала з рахунком 2:1.
Перемогу жінок підтримала і чоловіча збірна України, яка складалася зі спортсменів Полтавської області. У фіналі українці розгромили з рахунком 12:2 збірну Греції.