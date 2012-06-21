В Індії робітники під час ремонту в храмі Джамбукешварар у штаті Таміл-Наду виявили горщик, в якому знаходилося 505 золотих монет. Попередньо встановлено, що скарб був заритий понад тисячу років тому.
Про знахідку повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на індійські ЗМІ. Скарб знайшли на острові Шрірангам між двома рукавами річки Кавері. Під час ремонтних робіт у храмовому комплексі Джамбукешварар робітники натрапили на мідний горщик, закопаний на глибині понад два метри біля стін святилища Ахіландешварі.
Вік і походження скарбу ще належить встановити. До речі, горщик був запечатаний. Його відкрили після того, як на місце прибули археологи. Всередині знаходилося 505 золотих монет загальною вагою 1,716 кілограма.
Святилище, біля стін якого був знайдений золотий скарб, за останнє тисячоліття багато розів реконструювали. Нині там проводилося розчищення зарослого деревами майданчика, на місці якого буде квітник.
Про історичну і матеріальну цінність скарбу поки не повідомляється. Однак скарб вже передано в місцеву адміністрацію і поміщено в казначейство на відповідальне зберігання.
Згідно з переказом, храм Джамбукешварар майже1800 років тому побудував принц Чола Котченганнан, якого також називають «принц з червоними очима». Цей комплекс розташований на тому ж острові Шрірангам, де знаходиться і більш відомий храм Ранганатхасвамі. Це була велична споруда, в якому були свої вежі і ставки.
На думку археологів, храм Джамбукешварар за свою довгу історію отримав безліч пожертвувань, зокрема срібні і золоті монети, прикраси і навіть нерухомість. Можливо, знайдений скарб є часткою тих дарів, кажуть вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»