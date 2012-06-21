Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Понад дві сотні спортсменів з 26 країн стали учасниками чемпіонаті світу зі спортивних танців на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, що відбулись у німецькому місті Бонн.
У складі збірної команди України учасниками змагань були спортсмени з Рівненщини – вихованці «Інваспорту» заслужений майстер спорту України Іван Сівак та майстер спорту України міжнародного класу Андрій Товстий.
У категорії «Men’s Freestyle Solo class 2» Іван Сівак залишив позаду суперників та виборов «золото»! У танцях «Men’s Single class 2» він став другим.
Бронзова нагорода чемпіонату світу в Андрія Товстого, який із партнеркою з Києва Ілоною Слуговіною виконав «Combi Standart Class 1».
До змагань спортсменів готувала Інна Гурська. Іван Сівак та Андрій Товстий неодноразово перемагали на чемпіонатах Європи та світу. Нинішня перемога цих надзвичайно сильних духом людей надзвичайно важлива для утвердження України. І тут наші унікальні спортсмени роблять інколи значно більше, ніж дипломати.