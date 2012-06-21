Цими днями і впродовж тижня на Сумщині триватиме фестиваль літніх людей. За задумом його організаторів (а це директор Сумського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» Інна Галіченко та голова ветеранської організації ПАТ «Сумихімпром» Валентина Моісеєнко), фестиваль проводитимуть для формування у сумчан поважного віку активної життєвої позиції, пропаганди здорового способу життя. Він поєднуватиме заходи спортивного, культурного, історичного, розважального та психологічного характеру. Відбудуться спортивні змагання, виставки фотографій, творчих робіт слухачів університету третього віку, майстер-класи мистецьких технік, показ мaод «Золотий вік краси», літературний вечір, заняття з геронтології, фінансової грамотності, екскурсія містом і навіть велопробіг. А фінальним акордом стане інтерактивна вечірка для всіх учасників, де виступатиме ансамбль «Червона калина». Організатори заходу запросили до участі всіх ветеранів, зокрема тих, хто не в змозі самостійно прибути. Їм запропоновано передати їхні творчі роботи через інших осіб, щоб максимальна кількість людей похилого віку долучилася до фестивалю.
ДО ДНЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ