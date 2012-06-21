У турецькому місті Ізмір, де проходив чемпіонат світу в бліці з шашок-64 (бразильська версія), перемогу здобув багаторазовий чемпіон світу та Європи серед молоді з багатьох видів шашок харківський гросмейстер Юрій Анікєєв. Він, за інформацією департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради, на три бали випередив у турнірній таблиці основного конкурента і багаторазового чемпіона світу Олександра Шварцмана з Росії. Харків’янин упевнено пройшов усю турнірну дистанцію і за тур до кінця забезпечив собі золоту медаль. Тож нині його вважають найкращим серед шашкістів світу.