Кінофільм «Немає зла» Іранського режисера Мохаммада Расулофа виграв у суботу, 29 лютого, премію «Золотий ведмідь» за найкращу картину на Берлінському кінофестивалі. Расулоф не був присутній на фестивалі, щоб отримати нагороду через заборону на поїздки, накладені на нього іранською владою.

Каве Фарнам, Фарзад Пак Баран Расулоф, лауреати «Золотого ведмедя» за найкращий фільм «Немає зла», позують під час прес-конференції після церемонії нагородження 70-го Міжнародного кінофестивалю Берлінале в Берліні, Німеччина, 29 лютого 2020 р. (Фото: Reuters).

Кінофільм «Немає зла» – розповідає чотири історії, пов'язані із застосуванням смертної кари в Ірані та боротьбою з особистими свободами в умовах тиранії.

Журі Берлінського фестивалю на чолі з актором Джеремі Айронсом вибрало цей фільм з понад 17 інших, що змагалися за приз, серед яких «Дорога не взята» Салі Поттера, рімейк «Берлін Олександрплац» і «Сибір», в яких знялися Віллем Дафо і Дуня Сичова.

На пресконференції організатори залишили порожнє крісло та іменний знак для Расулофа.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»