Кінофільм «Немає зла» Іранського режисера Мохаммада Расулофа виграв у суботу, 29 лютого, премію «Золотий ведмідь» за найкращу картину на Берлінському кінофестивалі. Расулоф не був присутній на фестивалі, щоб отримати нагороду через заборону на поїздки, накладені на нього іранською владою.
Кінофільм «Немає зла» – розповідає чотири історії, пов'язані із застосуванням смертної кари в Ірані та боротьбою з особистими свободами в умовах тиранії.
Журі Берлінського фестивалю на чолі з актором Джеремі Айронсом вибрало цей фільм з понад 17 інших, що змагалися за приз, серед яких «Дорога не взята» Салі Поттера, рімейк «Берлін Олександрплац» і «Сибір», в яких знялися Віллем Дафо і Дуня Сичова.
На пресконференції організатори залишили порожнє крісло та іменний знак для Расулофа.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»