Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Золотоніське ДП «Златодар» розпочало сезон активної заготівлі зерна. Як повідомив директор підприємства Валерій Буркацький, тут уже прийняли перші 7 тисяч тонн пшениці на зберігання. У серпні планують прийняти ще понад 14 тисяч тонн, з яких 1 500 тонн ріпаку та 12 500 тонн пшениці.
Загалом у цьому маркетинговому сезоні підприємство планує прийняти до 100 тисяч тонн зернових. Серед пізніх культур, що зазвичай складають основний обсяг зернових, кукурудзи планують закласти на зберігання близько 71 тисяч тонн, а також чимало насіння соняшнику та ріпаку.
Одне з найпотужніших підприємств системи Державного агентства резерву України ДП «Златодар» виконує весь комплекс операцій з зерном: його приймання від виробника, очищення від домішок з доведенням до відповідних кондицій, сушіння, зберігання та відвантаження споживачеві.
Підприємство постійно розвивається, тому щороку тут збільшують обсяги прийнятого на зберігання зерна. Торік «Златодар» прийняв понад 90 тисяч тонн збіжжя. Така політика допомагає заробляти кошти та активно вкладати їх у модернізацію своїх потужностей. Наприкінці минулого року власним коштом підприємство встановило сонячну електростанцію, робота якої тільки за перше півріччя 2018 року допомогла заощадити близько 113 тисяч гривень. У планах на наступний рік — модернізація млина та відновлення мукомельного виробництва.