Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Компанія «Золотоніський бекон» нині завершує будівництво нового, четвертого виробничого майданчика. Після введення його в експлуатацію сумарна потужність всього свинокомплексу подвоїться, тобто зросте до 200 тис. голів свиней. Підприємство зможе виробляти щороку 22 тис. тонн мʼяса у живій вазі.
Заснований шістнадцять років тому, «Золотоніський бекон», як розповів співзасновник групи компаній «Надія» Радислав Ткаченко, постійно розвивається. Сьогодні — це свинокомплекс, у складі якого діють три виробничі підрозділи в Золотоніському та Чигиринському районах на Черкащині. Нині підприємство відгодовує 106 тис. голів свиней на рік. Всі приміщення четвертого, майданчика вже обладнані автоматизованою технікою і устаткуванням.
Утримуване поголів’я свинокомплексу забезпечує збалансованими кормами власний комбікормовий завод. Незабаром має закінчитися й спорудження елеватора потужністю 16 тис. тонн зерна. Нинішнього року компанія вкладе у розвиток підприємства близько 75 мільйонів гривень.