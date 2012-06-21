Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Офіційна презентація нового покоління смартфонів iPhone очікується у вересні 2021 року. Інсайдери при цьому вже показали задні панелі нових гаджетів від Apple.

Фотографією чотирьох точних макетів майбутніх смартфонів поділився один з виробників аксесуарів, повідомляє портал GSM Arena. Інсайдери розповіли, що iPhone 13 буде трохи більшим, ніж смартфон попереднього покоління. Через нові акумулятори і задні камери пристрої стануть трохи товщі.

Зовнішній вигляд iPhone 13 в цілому буде схожий на iPhone 12. У сімейство увійдуть чотири моделі, причому у молодших смартфонів у лінійці сенсори камер ззаду будуть розташовуватися по діагоналі.

Виробники вже почали розробляти аксесуари для iPhone 13. В інтернеті з'явилися перші фотографії прозорих захисних чохлів для них.

Раніше «Урядовий кур'єр» повідомляв, що аналітики спрогнозували можливі ціни на нову лінійку смартфонів iPhone. На думку аналітиків, ціни залишаться на тому ж рівні, що і при продажу iPhone 12. У компанії впевнені, що Apple не має наміру завищувати ціну через дефіцит деяких компонентів для виробництва гаджетів, хоча і хоче залишатися на ринку преміальних пристроїв.