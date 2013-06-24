Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чинним головою ОБСЄ, віцепрезидентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом і генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Глава держави подякував Швейцарії за підтримку України та визначення справедливого миру для нашої країни як пріоритету швейцарського головування в ОБСЄ.

«Протягом усіх цих місяців дуже холодної зими наша країна, передусім мирне населення, перебуває під масованими атаками російських ракет і дронів — ідеться про сотні й тисячі. І, звісно, наш меседж усьому світу — зробити все можливе, щоб зупинити цю війну. Я сподіваюся, що ви, Ігнаціо, та ОБСЄ зробите все можливе, щоб підтримати Україну та український народ», — сказав Володимир Зеленський.

Ігнаціо Кассіс висловив співчуття українцям, які змушені переживати такі складні умови без теплопостачання, води та електроенергії за низьких температур.

Володимир Зеленський поінформував про стан мирного процесу та очікування від зустрічей, які відбудуться цього тижня в Абу­Дабі. За словами Президента, Україна розраховує на конструктивний діалог.

Сбговорено можливі формати співпраці між Україною таОБСЄ. Окрему увагу було відведено поверненню українських дітей, яких викрала росія. Україна розраховує на участь ОБСЄ в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Також Президент України провів телефонну розмову із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави подякував за вагому енергетичну підтримку України від Європейського Союзу. Найближчим часом очікують поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання.

Урсула фон дер Ляєн поінформувала про фіналізацію 20­го пакета санкцій проти росії.

«Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки», — зазначив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили дипломатичну роботу та роботу над документами щодо гарантій безпеки й плану відновлення. Президент України та Президент Єврокомісії домовилися, що команди тісніше працюватимуть разом, щоб забезпечити чіткість і повне розуміння майбутніх рішень.

Джерело:

Офіс Президента