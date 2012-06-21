Задля створення сприятливіших умов участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення уряд пропонує закріпити єдині для всіх державних органів і органів місцевого самоврядування стандарти проведення публічних консультацій. Про це йдеться у схваленому Кабміном проекті закону «Про публічні консультації».
Згідно з ним, суб’єкти владних повноважень, на які покладено обов’язок проведення публічних консультацій, — народні депутати, комітети Верховної Ради; Кабінет Міністрів і органи виконавчої влади; органи влади Автономної Республіки Крим; органи місцевого самоврядування; державні колегіальні органи; Національний банк; інші державні органи під час здійснення ними управлінських функцій.
На законодавчому рівні пропонують визначити обов’язок цих суб’єктів планувати й завчасно оприлюднювати інформацію про підготовку проектів актів; проводити консультації на всіх етапах формування державної, регіональної політики, вирішувати питання місцевого значення, підготовки проектів актів; дотримуватися порядку проведення публічних консультацій, визначеного запропонованим законопроектом; звітувати про підсумки консультацій.
Врегульовуються особливості проведення електронних консультацій та консультацій у формі публічного обговорення; визначено строки публічних консультацій (15 робочих днів щодо проектів концепцій, стратегій, програм, законів і так само щодо інших проектів актів); передбачено створення суб’єктами владних повноважень інформаційних реєстрів заінтересованих осіб тощо.
Державний секретар Кабінету Міністрів Володимир Бондаренко зазначив: «Якість державної політики, вирішення питань місцевого значення залежить від урахування державними органами й органами місцевого самоврядування у їхніх рішеннях думки зацікавлених сторін, збалансування публічних, суспільних і приватних інтересів». Закон «Про публічні консультації» після ухвалення Верховною Радою сприятиме забезпеченню відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень, підвищенню якості рішень, ухвалюваних ними, надасть громадянам, громадським об’єднанням, суб’єктам господарювання додаткові можливості представлення їхніх інтересів у формуванні державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення.
Проект закону розробляли за широкої участі громадськості, концепцію обговорювали під час регіональних круглих столів «Громадянське суспільство та держава: обговорення пропозицій до законопроекту про публічні консультації», багатьох експертних зустрічей. Обговорили проект і під час круглого столу «Публічні консультації в Україні: законодавче унормування», повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Його також розміщували для громадського обговорення на веб-сайті Мін’юсту та урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»