657 із 665 ОТГ, утворених на сьогодні в Україні, які відповідно до ухваленого урядом розпорядження можуть отримати в комунальну власність державні землі за межами населених пунктів, розпочали відповідну процедуру. 99% громад упродовж тижня уклали з головними управліннями Держгеокадастру в своїх областях меморандуми про співпрацю під час здійснення заходів з передачі сільськогосподарських земель державної власності у комунальну. Решта таких громад завершують підготовку до підписання.
Сторони в особі начальника Головного управління Держгеокадастру та сільського/селищного/міського голови, який виступає від імені об’єднаної територіальної громади, фіксують у меморандумі взаємні зобов’язання та підходи до процесу. У документі вказано основні етапи такої передачі та їх послідовність, деталізовано терміни в частині видачі наказу про проведення інвентаризації тощо. Сторони зобов’язуються максимально сприяти одна одній на всіх етапах.
«Оперативність об’єднаних громад та інтенсивність підписання меморандумів — найкращий доказ того, що земельні ресурси ми розглядаємо як основний чинник спроможності, а рішення уряду було не просто довгоочікуваним, а вкрай необхідним, — підкреслив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк. — Тепер наше завдання — зробити процес передачі земель максимально оперативним, прозорим і комфортним для всіх».
Зауважують, що меморандум — це декларація про наміри, офіційно ж процедура передачі ділянок розпочнеться після того, як рада тієї чи іншої громади ухвалить на сесії рішення про звернення до Держгеокадастру щодо передачі земель, а Головне управління Держгеокадастру в області отримає відповідне клопотання. У середньому передача земель для однієї ОТГ може тривати близько двох місяців.
Ще 31 січня, нагадує прес-служба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, уряд ухвалив розпорядження про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дає змогу провести земельну децентралізацію, не вдаючись до законодавчих змін.
В Україні 665 об’єднаних територіальних громад, на території яких близько 759 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть передати в комунальну.
Держгеокадастр розпочав передавати землі вже наступного дня — 1 лютого 2018 року. Для висвітлення стану передачі земель об’єднаним територіальним громадам створено спеціальний портал (otg.land.gov.ua). А отримати оперативні консультації фахівців Держгеокадастру з усього спектра означених питань можна за номером спеціальної гарячої лінії 0-800-50-25-28.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»