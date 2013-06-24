Міністерство економіки вчетверте у 2025 році оновило Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 524 нові найменування. Загалом у переліку тепер 13 807 найменувань від 157 українських виробників, які підтвердили ступінь локалізації своєї продукції відповідно до постанови КМУ № 130. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Мінекономіки включило до переліку ще понад 500 найменувань агротехніки, у тому числі продукцію 10 нових українських виробників. Це дає агровиробникам більший вибір техніки з державною компенсацією 25% вартості – як для виробництва сільськогосподарської продукції, так і для її переробки. Для машинобудівних підприємств це означає більше замовлень та стабільну роботу виробництва. Програма є ефективним інструментом політики розвитку виробників «Зроблено в Україні»», – зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Серед нових позицій – сівалки, культиватори, глибокорозпушувачі, борони, обприскувачі, розсадосадильні машини, зерноочисне, зерносушильне та елеваторне обладнання, теплогенератори, обладнання для переробки картоплі, бункери, силоси та зрошувальні системи. З них 517 нових найменувань додали підприємства, які вже беруть участь у програмі. До переліку також увійшли 10 нових виробників:

ПБП «ВИМАЛ» (Чернігівська обл.);

ПП «Агромонтажбуд» (Київська обл.);

ТОВ «ВАРІАНТ АГРО БУД» (Закарпатська обл.);

ТОВ «ТМС-ТРЕЙДІНГ» (м. Черкаси);

ТОВ «АЛЬТЕП.КОМ» (м. Чернігів);

ТОВ «АГРО-ВІГС» (м. Харків);

ПП «МЕТАЛ-МАКС» (Кіровоградська обл.);

ТОВ «КОМПЛЕКС» (м. Дніпро);

ТОВ «ПОЛІ ПЛАСТ» (м. Кропивницький);

ПрАТ «ЗАВОД ФРЕГАТ» (Миколаївська обл.).

Нагадаємо, на початку квітня уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання: тепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

Як працює програма

Компенсація 25% надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови.

Агровиробники, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк.

Програма є одним з інструментів реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку внутрішнього виробництва, локалізацію і розвиток промислового потенціалу.