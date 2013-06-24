Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вчетверте у 2025 році розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсує покупцям держава. Програма реалізується у межах політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це перше оновлення переліку після серпневого рішення Уряду про розширення програми. Перелік української техніки збільшився на 92 позиції та тепер налічує 656 найменувань від 28 підприємств. Розширення переліку означає більше варіантів спецтехніки для громад, ширший вибір обладнання для бізнесу та нові додаткові замовлення для українських машинобудівників», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Що змінилося:

Додано в перелік 4 нові підприємства:

ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування» (Кіровоградська обл.),

ТОВ «ХАРКІВ ТРАКТОР ІНЖИНІРИНГ» (Харківська обл.),

ТОВ «ЕЛІЗ» (м. Запоріжжя),

ТОВ «Київський завод ПТО» (м. Київ);

Серед нових найменувань: трансформатори різних потужностей, автокрани стрілові, мостові крани, машина розмінування МР.5100.

Наразі до реалізації програми залучено 25 українських банків.

Нагадаємо, 4 серпня Уряд розширив програму – в список обладнання були додані нові види технічних найменувань, а до переліку отримувачів включено комунальні підприємства.

Як отримати компенсацію:

Придбайте техніку з Переліку через уповноважений банк.

Подайте заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі.

Після схвалення – отримайте 15% вартості(без ПДВ) на свій рахунок.

Як працює програма:

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики «Зроблено в Україні». Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Перелік техніки, яку можна придбати з компенсацією, опубліковано на сайті Мінекономіки.

Виробнику, щоб стати учасником програми необхідно: