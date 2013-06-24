Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити додатково 200 мільйонів гривень на програму часткової компенсації 15% вартості вітчизняної промислової техніки та обладнання. Це рішення було прийняте на засіданні Уряду 4 червня 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми бачимо великий інтерес до програми — як з боку виробників, так і покупців. Від початку року перелік техніки, на яку поширюється компенсація, вже тричі розширювався. Виробники відчули переваги, тому пропонують більше продукції, а попит зростає. Сьогоднішнє рішення допоможе наростити виробництво української техніки, створити нові робочі місця і збільшити надходження до бюджетів різних рівнів. Для покупців це можливість оновити техніку з меншими витратами», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) української енергетичної, будівельної, колісної та спеціальної техніки стартувала в кінці вересня 2024 року. Вона є частиною державної політики «Зроблено в Україні» і має на меті підвищення попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економіки.

У рамках програми покупці отримують компенсацію 15% від вартості техніки (без ПДВ), придбаної у виробників із затвердженого переліку.

Наразі в перелікувже понад 560 найменувань від 26 заводів-виробників.

В 2025 році на фінансування програми передбачалось 93,3 млн грн.

В грудні 2024 року - квітні 2025 року за покупцям нараховано понад 39,6 млн грн компенсації, з яких вже перераховано майже 30,2 млн грн.

Як долучитися

Для виробників:

Подати заявку в електронному вигляді до Мінекономіки.

Надати дані про локалізацію, калькуляцію собівартості, технологічні операції та частку оплати праці у собівартості.

Після перевірки товари включать до публічного переліку, який надходитиме в банки для підтримки програми.

Для покупців: