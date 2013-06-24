У Львові в індустріальному парку «Сигнівка» відкрився перший завод — ним стало виробництво компанії USP, провідного українського виробника сендвіч-панелей. Компанія вже представлена у декількох областях України, тож відкриття у Львові логічно продовжує її розвиток і розширює промислову присутність у регіонах. Це важливий крок, адже USP виступила першим інвестором, що запустив тут реальне виробництво. Подія має практичне значення як для міста, так і для всієї держави. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зареєстрований у жовтні 2023 року індустріальний парк «Сигнівка» минулого року отримав 114,9 млн грн державного стимулювання для співфінансування будівництва необхідної інфраструктури — зокрема, систем водопостачання та каналізації, а також електричних мереж. Сьогодні ми вже бачимо реальний результат — запуск першого заводу та активну фазу будівництва інших підприємств.

«Головна мета створення індустріальних парків полягає у розвитку переробної промисловості, і саме сьогодні ми бачимо перший реальний результат на території цього парку. Досвід «Сигнівки» є важливим не лише для Львова. Це приклад для інших парків по всій Україні. Тут реалізується саме та мета, яку визначає профільне законодавство — створення підприємств переробної промисловості, а не реалізація складських чи логістичних проектів. Саме це формує робочі місця, податкові надходження і промислову основу економіки. Що дозволить нашій економіці переходити від експорту сировини до експорту виробленої в Україні продукції, а це є нашою спільною метою», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Відкриття заводу USP у «Сигнівці» є частиною державної політики «Зроблено в Україні». Ця політика об’єднує низку програм — від грантів на старт власної справи та доступних кредитів «5-7-9» до компенсації вартості української техніки й локалізації у публічних закупівлях. Індустріальні парки займають у цій системі особливе місце: вони стають майданчиками для сучасної промислової інфраструктури, де формуються кластери бізнесу і запускаються підприємства переробної промисловості. Саме тут державне співфінансування інфраструктури поєднується з приватними інвестиціями у виробничі потужності, перетворюючи набір інструментів підтримки на цілісну модель розвитку економіки.

Відкриття заводу в індустріальному парку «Сигнівка» стало результатом ефективної співпраці Львівської міської ради, керуючої компанії ТОВ «Формація Сигнівка» та інвесторів. Цей приклад демонструє, як завдяки взаємодії громади та бізнесу індустріальні парки переходять від концепцій до практичного розвитку.