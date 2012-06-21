Обсяг гривневих депозитів в українських банках за вересень 2018 року зріс на 1,5% — до 501,930 млрд гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) — на 1,2% — до 14,051 млрд доларів. Поточний обсяг гривневих депозитів на 2,3% вищий за показник на початок року, валютних — також на 2,3%, йдеться в інформаційному повідомленні НБУ.
Залишки за гривневими кредитами зросли на 1,1% у вересні і на 7,7% з початку року — до 613,113 млрд гривень. Залишки за валютними кредитами (в доларовому еквіваленті) зросли на 0,8% у вересні й на 8% з початку року — до 17,157 млрд доларів.
Торік гривневі й доларові депозити також зростали — відповідно на 15,1 і на 2,7%, повідомляє УНІАН.