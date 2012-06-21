Державна служба статистики України повідомляє, що у січні-серпні поточного року індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, становив 105,4%. Таке зростання свідчить про зростання купівельної спроможності громадян.
Характерно, що в географічному розрізі найбільший ріст зафіксовано в Луганській (27,9%), Донецькій (13,3%), Полтавській (10,8%) та Закарпатській (10,2%) областях. У лідерах також Івано-Франківська, Київська, Вінницька, Сумська, Миколаївська і Житомирська області.
Нагадаємо, у липні середня зарплата в Україні становила 9170 грн. При цьому середня зарплата по промисловості сягнула 9861 грн. За прогнозами Уряду, середня зарплата по країні до кінця року наблизиться до 10 тис. грн.