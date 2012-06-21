Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції констатував, що легковажність українців до ситуації з коронавірусною хворобою призводить до щоденної сумної статистики.
«Ми пішли на пом’якшення карантину, але не скасували його. Було чітко прораховано кроки запровадження адаптивного карантину, у який спосіб і з якими обмеженнями, щоб почати повертатися до нормального життя і перемогти коронавірус. Натомість, ось що отримали: у нас щодня зростає кількість пацієнтів з COVID-19, які потребують госпіталізації, бо перебувають у важкому стані. Наприклад, у Києві за 11 днів заповнення ліжок, передбачених для таких пацієнтів, зросло з 35 до 46 відсотків. Українці продовжують помирати від COVID-19», — наголосив міністр.
Тому він не втомлюється закликати українців дотримуватися умов карантину, бо лише це збереже наші життя.
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«Урядового кур’єра»