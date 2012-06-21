Нині головний пріоритет розвитку системи безоплатної правової допомоги — посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. На цьому наголошує керівник Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях Павло Наливайко.
«Один з механізмів розв’язання правових проблем людей — залучення коштів місцевих бюджетів через ухвалення та реалізацію цільових програм надання безоплатної правової допомоги населенню. Регіональний та місцеві центри розробили 14 проектів таких програм. Затверджено чотири з кошторисом 77 539 гривень, решта перебувають на розгляді», — каже він. І додає, що на Запоріжжі 22 установи безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема п’ять центрів (один регіональний та чотири місцеві) та 17 відділів бюро правової допомоги.
Довіра людей до таких установ щороку зростає. Якщо 2015-го по допомогу звернулися 2094 особи, то з початку 2017 року — вже 24 105. Із них 20 327 отримали в центрах правові консультації й змогли вирішити свої проблемні питання. У 2447 випадках складено документи процесуального характеру, в 3604 здійснено представництво інтересів осіб у судах. Серед питань, що турбували клієнтів, — соціальне забезпечення, сімейне, житлове, спадкове, трудове, земельне право.
Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль констатує, що робота зі зверненнями громадян — один із ключових пріоритетів ОДА.
«Бачимо позитивні результати, але маємо в наступному році стати ще ближчими до людей, сприяти розв’язанню їхніх проблем. Підтримую ідею оголосити 2018-й роком об’єднаних територіальних громад у роботі зі зверненнями громадян, адже це перший найближчий рівень влади до людей. Отже, слід добре налагодити комунікації з членами громади», — зауважує він. Голова ОДА вважає, що потрібно передбачити додаткове фінансування Запорізькому обласному контактному центру і Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів влади.